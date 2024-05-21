Видео В Саласпилсе поезд насмерть сбил человека. Движение нарушено

Из-за происшествия движение поездов задерживается.

Как рассказал порталу TV3 очевидец, находившийся в поезде в момент происшествия, пассажирский поезд направлялся в Ригу.

"Мы остановились в Саласпилсе, двинулись дальше, проехали железнодорожный переезд, и через мгновение поезд остановился. Мы все сидели, ждали, через некоторое время объявили, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Мы все вышли из поезда... Да, на путях лежал человек", - рассказал очевидец.

По словам очевидцев, в результате аварии могла погибнуть молодая девушка.

Как сообщили порталу TV3 в Государственной полиции, около 8:36 в полицию поступил вызов в Саласпилс, где на железнодорожных путях поезд сбил человека, который скончался на месте. В настоящее время движение поездов прервано, на месте работают полиция и медики.

Из-за дорожно-транспортного происшествия опаздывают поезда на Айзкраукльской линии, сообщает Pasažieru vilciens.

Поезд Рига (9:48) - Айзкраукле (11:09) опаздывает примерно на 23 минуты, а поезд Рига (10:18) - Лиелварде (11:16) - на 18 минут.

Также на 19 минут опаздывает поезд Рига (10:09) - Слока (10:59).

PV отмечает, что Айзкраукльской линии возможны задержки других поездов до 15 минут

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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