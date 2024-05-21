Как узнать происхождение овощей и фруктов на рынке?

Больше всего внимания уделяется тем торговым точкам, где продается продукция, выращенная в Латвии. В документах, подтверждающих происхождение, даже указано конкретное место, где выращен продукт. Фермеры готовы доказывать местное происхождение огурцов и помидоров не только инспектору PVD, но и покупателям.

Гунита Балоде, представитель хозяйства Dižskudras, говорит: "Люди спрашивают, да, много. Потому что мало доверяют. Мы, фермеры, не можем конкурировать с продукцией, импортируемой из Польши. На рынке мало фермеров, потому что это тяжелый труд, который способствует такой высокой стоимости. Продукт стоит дороже, чем импортный, поэтому конкуренция выше".

Предъявление документов покупателю является свободной волей продавца, а не обязанностью. Однако если у покупателя возникают сомнения относительно страны происхождения товара, он может написать жалобу в PVD, и эту информацию проверит инспектор.

Но на Рижском Центральном рынке такое намеренное мошенничество случается редко. Карина Русе, инспектор PVD, говорит: "Зачастую это просто невнимательность продавца. Потому что хозяин приносит товар, продавец торопится его выставить, и они пишут ценники от руки".

Изредка до сих пор можно встретить обман с объемом, когда количество продаваемого товара значительно превышает указанное в документах. Например, в латвийском хозяйстве закупается 50 килограммов огурцов, а продается в три раза больше. Понятно, что в таком случае местные огурцы смешиваются с привозными.

Галерея: Весна на Центральном рынке

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