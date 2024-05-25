Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Многие игроки сборной Латвии по хоккею уже находятся в статусе мужей, другие - готовятся к свадьбе. Предлагаем посмотреть, каких красоток в качестве своих спутниц жизни выбрали наши спортсмены!
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Предложение на льду "Арена Рига" и девушка-футболистка. Кто украл сердца парней сборной Латвии?
Карлис Чуксте и Брук
В 2021 году хоккеист сделал своей девушке незабываемое предложение, в чем приняла участие даже их собака. Как и положено настоящему хоккеисту, Карлис сделал предложение любимой посреди ледовой арены.