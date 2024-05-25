Сб, 25.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Предложение на льду "Арена Рига" и девушка-футболистка. Кто украл сердца парней сборной Латвии?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: instagram.com/karliscukste/felikssgavars37

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Многие игроки сборной Латвии по хоккею уже находятся в статусе мужей, другие - готовятся к свадьбе. Предлагаем посмотреть, каких красоток в качестве своих спутниц жизни выбрали наши спортсмены!

Карлис Чуксте и Брук

В 2021 году хоккеист сделал своей девушке незабываемое предложение, в чем приняла участие даже их собака. Как и положено настоящему хоккеисту, Карлис сделал предложение любимой посреди ледовой арены.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх