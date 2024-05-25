Предложение на льду "Арена Рига" и девушка-футболистка. Кто украл сердца парней сборной Латвии?

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Многие игроки сборной Латвии по хоккею уже находятся в статусе мужей, другие - готовятся к свадьбе. Предлагаем посмотреть, каких красоток в качестве своих спутниц жизни выбрали наши спортсмены!