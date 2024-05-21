Самолет из Лондона в Сингапур попал в сильную турбулентность; один пассажир погиб

Более 30 пассажиров получили ранения.

Инцидент произошел с самолетом 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines. После этого самолет совершил вынужденную посадку в Бангкоке, столице Таиланда.

По данным авиакомпании, на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Singapore Airlines также выразили соболезнования родственникам погибшего пассажира.

Представители Singapore Airlines отметили, что авиакомпания тесно сотрудничает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Пока не совсем ясно, что именно произошло в самолете.

Турбулентность в воздушном движении - обычное явление, но серьезные инциденты случаются крайне редко.

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