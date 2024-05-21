Самолет из Лондона в Сингапур попал в сильную турбулентность; один пассажир погиб

Самолет авиарейса Лондон - Сингапур во вторник, 21 мая, попал в сильную турбулентность, в результате которой погиб один пассажир, сообщает британская телекомпания BBC.
Более 30 пассажиров получили ранения.
Инцидент произошел с самолетом 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines. После этого самолет совершил вынужденную посадку в Бангкоке, столице Таиланда.
По данным авиакомпании, на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Singapore Airlines также выразили соболезнования родственникам погибшего пассажира.
Представители Singapore Airlines отметили, что авиакомпания тесно сотрудничает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пострадавшим.
Пока не совсем ясно, что именно произошло в самолете.
Турбулентность в воздушном движении - обычное явление, но серьезные инциденты случаются крайне редко.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!