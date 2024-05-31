Конфликт пары Камбала с тренером. Имеет ли право Ирина Жук тренировать?

"Я чемпионка по пауэрлифтингу в Латвии. У меня 15 золотых медалей за мои заслуги. Я много лет готовлю на самые крупные соревнования девушек и женщин в самой престижной федерации бодибилдинга IFBB (Латвийская федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса).