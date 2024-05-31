Конфликт пары Камбала с тренером. Имеет ли право Ирина Жук тренировать?

В середине мая в публичном пространстве разгорелся конфликт между звездой телешоу Ольгой Камбалой и ее бывшим тренером Ириной Жук. TVNET+ связался с Ириной, чтобы узнать ее мнение, а также выяснил, кто и при каких условиях имеет право тренировать в Латвии.
"Я чемпионка по пауэрлифтингу в Латвии. У меня 15 золотых медалей за мои заслуги. Я много лет готовлю на самые крупные соревнования девушек и женщин в самой престижной федерации бодибилдинга IFBB (Латвийская федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса).
Многие из моих спортсменов получили награды. Скажу так: лучше соревнований, чем IFBB, я еще не встречала в бодибилдинге, так как там самый профессиональный подход", - заявляет Жук.