ЕС утвердил план по использованию замороженных российских активов

Страны Европейского союза (ЕС) во вторник одобрили план по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.
Согласно плану, Украина должна получить в этом году 3 млрд евро, 90% из которых планируется потратить на военные расходы, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
В ЕС заморожено около двух третей активов Центробанка РФ, основной частью которых владеет бельгийский депозитарий Euroclear.
Ожидается, что из этих активов ежегодно можно будет получить около 5 млрд евро, и Украина дважды в год будет получать помощь.
Европейские депозитарии, которые держат замороженные российские активы, должны будут выплачивать Евросоюзу налог за "внеочередную и непредвиденную прибыль" от этих активов, говорится в заявлении ЕС, в котором разъясняется механизм изъятия прибыли от замороженных российских государственных активов в пользу Украины.
Центральные депозитарии в странах ЕС, держащие суверенные (принадлежащие Центральному банку России) активы и резервы на сумму более 1 млн евро, должны будут платить ЕС за чистую прибыль от этих активов, накопленную с 15 февраля 2022 года. 12 февраля этого года в отношении депозитариев была введена обязанность отделить эту прибыль и запрещено ею распоряжаться.
В итоге ЕС планирует изъять всю прибыль, но депозитарии смогут временно сохранить 10% этих сумм, чтобы выполнить обязательные требования по управлению капиталом и рисками.
Депозитариям придется дважды в год перечислять прибыль от российских активов.
Правительства 27 стран ЕС также постановили, как использовать эти средства - 90% будет направлено в Европейский фонд мира, из которого будет финансироваться военная помощь Украине и поддержка для развития ее оборонной промышленности. 10% будет направлено на программы невоенной помощи Украине, которые финансируются из бюджета ЕС. Эта пропорция будет пересматриваться ежегодно, впервые не позднее 1 января 2025 года.
Согласно информации Европейской комиссии, в ЕС заморожены активы Центробанка России на приблизительную сумму 210 млрд евро. Базирующееся в Брюсселе финансовое учреждение Euroclear недавно сообщало, что в 2023 году проценты по этим активами составили почти 4,4 млрд евро.
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