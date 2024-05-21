ЕС утвердил план по использованию замороженных российских активов

Согласно плану, Украина должна получить в этом году 3 млрд евро, 90% из которых планируется потратить на военные расходы, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

В ЕС заморожено около двух третей активов Центробанка РФ, основной частью которых владеет бельгийский депозитарий Euroclear.

Ожидается, что из этих активов ежегодно можно будет получить около 5 млрд евро, и Украина дважды в год будет получать помощь.

Европейские депозитарии, которые держат замороженные российские активы, должны будут выплачивать Евросоюзу налог за "внеочередную и непредвиденную прибыль" от этих активов, говорится в заявлении ЕС, в котором разъясняется механизм изъятия прибыли от замороженных российских государственных активов в пользу Украины.