Детский сад отказывался принимать детей с сыпью. SPKC объясняет ситуацию

Матери двоих детей заявили в социальной сети Thread, что ребенка с сыпью на теле не пускают в детский сад, несмотря на то, что врач дал на это разрешение. Одна из матерей также связалась с SPKC, чтобы прояснить ситуацию. Там ей устно проинструктировали, что ребенок с сыпью не должен посещать учебное заведение. Информация, размещенная на сайте SPKC, свидетельствует об обратном.

Инфекция заразна до появления сыпи, в отличие от аналогичной инфекции - краснухи, которой ребенок заразен даже во время сыпи, сообщает сайт SPKC.

Портал TV3 Ziņas обратился в SPKC, где указали, что если врач дал разрешение на посещение учебного заведения, то там не должно быть никаких возражений против посещения учреждения.

"Мы рекомендуем перед возвращением в учебное заведение проконсультироваться у семейного врача. Каждый случай необходимо оценивать индивидуально, поскольку параллельно с сыпью могут наблюдаться и другие симптомы, такие как изменение стула, температура, насморк. Если состояние здоровья ребенка удовлетворительное и других клинических симптомов нет, семейный врач принимает решение о возвращении в коллектив.

Если врач дал разрешение на посещение образовательного учреждения, то образовательное учреждение не должно иметь возражений против посещения учебного заведения", - рассказали в SPKC.

Парвовирусная инфекция B19 обычно протекает в легкой форме и характеризуется сыпью на лице и кружевной сыпью на теле и конечностях, обычно у детей. Сыпь может чесаться. Для этой инфекции характерны легкая лихорадка и слабость. Сыпь обычно исчезает в течение 7-10 дней.

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