Литва отреагировала на планы РФ изменить морские границы в Балтийском море

Согласно документу, подготовленному Минобороны РФ, Кремль намерен объявить часть акватории Балтийского моря к востоку от Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами, сообщила The Moscow Times.

"Подобные действия Российской Федерации рассматриваются как преднамеренная, целенаправленная, эскалирующая провокация, направленная на запугивание соседних государств и их обществ. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности для соседних государств и всей Европы", - говорится в распространенном в среду, 22 мая, заявлении МИД Литвы.

В среду министерство вызвало российского представителя для разъяснений и согласовывает свой ответ с партнерами.

"Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ", - заявили в МИД.

Министерство ссылается на соглашение 1991 года об основах межгосударственных отношений, соглашение 1997 года о государственной границе, соглашение того же года о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море, соглашение 2005 года о пересечение границ исключительных экономических зон и континентального шельфа в Балтийском море, а также другие соглашения.

Как сообщает The Moscow Times, если Россия примет такие изменения, это изменит положение точек, определяющих исходные линии, от которых измеряется ширина территориального моря РФ, а также географические координаты прилегающих к ней прибрежных территорий и островов.

На границе с Финляндией правительство России намерено скорректировать координаты в районе островов Яхи, Соммерс, Голландия, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.

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