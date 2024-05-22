Сборная Латвии по хоккею вернется домой в среду вечером

Сборная Латвии по хоккею вернётся домой с чемпионата мира вечером в среду, 22 мая, рейсом из австрийской столицы Вены, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Прибытие в Ригу запланировано на 22:15.
LHF сообщает, что официальная встреча хоккеистов запланирована на четверг в 19:00, о чем подробнее будет сообщено дополнительно.
Сборная Латвии по хоккею во вторник в последнем, седьмом, матче чемпионата мира со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) уступила США и потеряла надежду выйти в четвертьфинал, завершив чемпионат на девятой позиции.
За нами остались Австрия, Норвегия, Казахстан, Дания и Франция, а также Великобритания и Польша, потерявшие место в элитном дивизионе.
В следующем году Словения и Венгрия заменят Великобританию и Польшу в элитном дивизионе.
Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия вышли в четвертьфинал из группы "А", а Швеция, США, Германия и Словакия - из группы "В".
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