Сборная Латвии по хоккею вернется домой в среду вечером

Прибытие в Ригу запланировано на 22:15.

LHF сообщает, что официальная встреча хоккеистов запланирована на четверг в 19:00, о чем подробнее будет сообщено дополнительно.

Сборная Латвии по хоккею во вторник в последнем, седьмом, матче чемпионата мира со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) уступила США и потеряла надежду выйти в четвертьфинал, завершив чемпионат на девятой позиции.

За нами остались Австрия, Норвегия, Казахстан, Дания и Франция, а также Великобритания и Польша, потерявшие место в элитном дивизионе.

В следующем году Словения и Венгрия заменят Великобританию и Польшу в элитном дивизионе.

Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия вышли в четвертьфинал из группы "А", а Швеция, США, Германия и Словакия - из группы "В".

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