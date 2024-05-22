Видео Мошенники звонят и выдают себя за сотрудников полиции и банков

Пытаясь убедить жителей в том, что на их банковских счетах совершаются незаконные действия, мошенники используют поддельные фото якобы служебных удостоверений Госполиции и рассылают ложные сообщения от банка или полиции, например повестки в полицию, чтобы заставить людей раскрыть коды доступа Smart-ID, PIN-коды и т. п.

Полиция напоминает, что ни сотрудники банков, ни представители госучреждений никогда не будут звонить, чтобы выяснить данные доступа к банковским счетам - номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа Smart-ID, CVC-коды и т. п.

Полиция подчеркивает, что мошенники используют разные методы, поэтому нужно быть очень осторожными при общении по телефону с чужими людьми, особенно если речь идет о финансовых средствах. Телефонные мошенники торопят и используют слабости людей, вынуждая их принимать быстрые, непродуманные решения.

В случае, если вы стали жертвой обмана, сначала нужно сообщить об этом в свой банк, а затем обратиться с заявлением в ближайший участок Госполиции.

Видео: Разговор правоохранителей и мошенника

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