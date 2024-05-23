Видео Серебренников рассказал о фильме, который снимал в Латвии

Фильм основан на книге "Это я — Эдичка" и романе "Лимонов" Эммануэля Каррера. Сценарий к фильму написали сам Серебренников, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. Картина была начата в России, а в 2022 году съемки завершались в Латвии.

"Меня в возбудила задача, не сам персонаж, а задача вот снять фильм про именно такого персонажа - про такого русского Джокера, который каждые там какой-то период умирает, а потом восстает в новом обличии, которые в себя вмещают и любовь и ненависть, поэзию и национализм, и войну, и нежность, и все вместе взятое", - признается Кирилл Серебренников.