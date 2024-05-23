Видео Серебренников рассказал о фильме, который снимал в Латвии

Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Лимонов: баллада об Эдичке", съемки которого были завершены в Латвии. Об картине он рассказал в интервью "Дождю".
Фильм основан на книге "Это я — Эдичка" и романе "Лимонов" Эммануэля Каррера. Сценарий к фильму написали сам Серебренников, Павел Павликовский и Бен Хопкинс. Картина была начата в России, а в 2022 году съемки завершались в Латвии.
В фильме в эпизодических ролях появляются журналист Юрий Сапрыкин, поэт Андрей Родионов, певец Николай Комягин, актриса Чулпан Хаматова, телеведущая Юлия Панкратова и многие другие, пишет "Медуза".
"Меня в возбудила задача, не сам персонаж, а задача вот снять фильм про именно такого персонажа - про такого русского Джокера, который каждые там какой-то период умирает, а потом восстает в новом обличии, которые в себя вмещают и любовь и ненависть, поэзию и национализм, и войну, и нежность, и все вместе взятое", - признается Кирилл Серебренников.
Отвечая на вопрос, изменило ли фильм то, что съемки были перенесы в Ригу, Серебренников говорит, что поменялась не только концепция, но и война в Украине оказала влияние.
Видео: интервью с Кириллом Серебренниковым
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