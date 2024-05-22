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Фото и видео Сборная Латвии вернулась домой; хоккеистов встретили фанаты и близкие

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Сборная Латвии по хоккею вернулась с чемпионата мира
Сборная Латвии по хоккею вернулась с чемпионата мира Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Вечером в среду, 22 мая, латвийские хоккеисты вернулись домой с чемпионата мира. Самолет должен был приземлиться в Риге в 22:15, однако он сел на 20 минут позже, свидетельствует информация портала Flightradar24.

Латвийская федерация хоккея сообщила, что официальная встреча хоккеистов состоится в четверг в 19:00, однако позднее мероприятие было отменено.

Сборная Латвии завершила выступление на чемпионате мира в четверг, в последнем матче группового турнира уступив сборной США и потеряв шансы на выход в четвертьфинал.

Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой

В итоге, на этом чемпионате мира Латвия заняла девятое место.

Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой

По итогам группового турнира элитный дивизион покидают Великобритания и Польша. В следующем году их заменят Словения и Венгрия.

Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой

В четвертьфинал из группы А вышли Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия, а из группы В - Швеция, США, Германия и Словакия.

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