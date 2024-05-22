Фото и видео Сборная Латвии вернулась домой; хоккеистов встретили фанаты и близкие

Вечером в среду, 22 мая, латвийские хоккеисты вернулись домой с чемпионата мира. Самолет должен был приземлиться в Риге в 22:15, однако он сел на 20 минут позже, свидетельствует информация портала Flightradar24.
Латвийская федерация хоккея сообщила, что официальная встреча хоккеистов состоится в четверг в 19:00, однако позднее мероприятие было отменено.
Сборная Латвии завершила выступление на чемпионате мира в четверг, в последнем матче группового турнира уступив сборной США и потеряв шансы на выход в четвертьфинал.
Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой
В итоге, на этом чемпионате мира Латвия заняла девятое место.
Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой
По итогам группового турнира элитный дивизион покидают Великобритания и Польша. В следующем году их заменят Словения и Венгрия.
Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой
В четвертьфинал из группы А вышли Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия, а из группы В - Швеция, США, Германия и Словакия.
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