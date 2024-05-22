В Зиепниеккалнсе пьяный водитель не смог припарковаться и повредил чужие машины

Во вторник, 21 мая, в Зиепниеккалнсе водитель не смог припарковать свою машину для стоянки и повредил другие автомобили, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Государственная полиция рассказала, что в выдохе водителя было 2,07 промилле алкоголя.
Как указала представитель Госполиции Лига Балдоне, водитель автомобиля BMW был задержан и доставлен в место краткосрочного задержания для проведения дальнейших процессуальных действий. На совершение аварии и покидание места происшествия начаты административные процессы, а за езду в состоянии алкогольного опьянения - уголовный процесс.
В среду, 22 мая, эвакуатор во дворе многоквартирных домов между улицами Ислицес и Озолциема убрал то, что осталось после попытки парковки пьяного водителя.
События видели несколько человек.
"Он, во-первых, был довольно настойчивым. Он не слушал тех, у кого пострадали машины. Он сразу же хотел тронуться с места и заехать боком, припарковаться параллельно. Совершая этот маневр, мне кажется, он поцарапал и бок машины другого соседа", - рассказал очевидец Сандис.
Подробнее смотрите в сюжете:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!