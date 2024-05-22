В Зиепниеккалнсе пьяный водитель не смог припарковаться и повредил чужие машины

Государственная полиция рассказала, что в выдохе водителя было 2,07 промилле алкоголя.

Как указала представитель Госполиции Лига Балдоне, водитель автомобиля BMW был задержан и доставлен в место краткосрочного задержания для проведения дальнейших процессуальных действий. На совершение аварии и покидание места происшествия начаты административные процессы, а за езду в состоянии алкогольного опьянения - уголовный процесс.

В среду, 22 мая, эвакуатор во дворе многоквартирных домов между улицами Ислицес и Озолциема убрал то, что осталось после попытки парковки пьяного водителя.

События видели несколько человек.

"Он, во-первых, был довольно настойчивым. Он не слушал тех, у кого пострадали машины. Он сразу же хотел тронуться с места и заехать боком, припарковаться параллельно. Совершая этот маневр, мне кажется, он поцарапал и бок машины другого соседа", - рассказал очевидец Сандис.

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