"Говори яснее!": Камбала, возможно, пришел на съемки в нетрезвом состоянии

Это произошло после того, как бывший боксер начал невнятно произносить слова, на что его жена Ольга указала: "Говори яснее, Каспарс, чувствуется, что ты пил".

Каспарс остро отреагировал, заявив в прямом эфире: "Мне п***й".

"Ты будешь говорить об этом сейчас во время съемок? Ты действительно такая… смешная!" - ответил он жене.

"Я не такая и смешная, я вижу, что ты уже болен! Не ругайся!" - поспешила Ольга разрядить обстановку.

После этого Каспарс встал и покинул студию.

Пока его не было, ведущие программы отметили, что им нравится отношение Ольги и ее смелость в таких ситуациях.

"Проблема есть (у Каспара). Как здоровый человек я считаю его пациентом. Конечно, мне пришлось пройти через истерики, скандалы, ссоры... Сколько раз я уходила! Последний раз это было в октябре, когда мы жили в Анкаре, там была классная квартира. Мы так поругались, что я была готова купить билет, уехать, развестись. Он взял мой паспорт, телефон, запер меня в той квартире и ушел, чтобы я успокоилась. (...) У нас, конечно, всякое бывает, но не надо подливать масла в огонь", - заключила Ольга, добавив, что женщины тоже очень хорошо умеют провоцировать ситуацию.

К концу программы Каспарс все же вернулся в студию.

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