Swedbank снижает лимиты интернет-банкинга и мобильных платежей

Просмотреть свои лимиты платежей и ознакомиться с новыми лимитами можно в интернет-банке в разделе "Платежи, счета", далее - "Лимиты платежей и управление пользователями".

Банк также сообщает, что в случае потребности перечислить крупную сумму лимиты можно будет изменить в интернет-банке, позвонив или написав банковское сообщение и подписав изменения в разделе интернет-банка "Платежи, счета", далее - "Подписание документов", или отправившись в филиал на очную консультацию.

Также банк напоминает, что после увеличения лимита для конкретной операции, стоит не забыть уменьшить его в настройках интернет-банка.

Зачем это нужно?

Swedbank подчеркивает, что финансовые мошенники все активнее используют всевозможные способы, чтобы получить доступ к банковским счетам жителей и выманить их деньги. Пересмотр лимитов платежей является одним из способов защититься от мошенников.

По размерам активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.

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