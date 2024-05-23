Чт, 23.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Swedbank снижает лимиты интернет-банкинга и мобильных платежей

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Домашняя страницы Swedbank. Иллюстративное фото
Домашняя страницы Swedbank. Иллюстративное фото Фото: Epov Dmitry/Shutterstock

С сегодняшнего дня, 23 мая, Swedbank снижает лимиты интернет-банкинга и мобильных платежей и корректирует их в соответствии с максимальным ежемесячным лимитом, используемым клиентами, сообщил Swedbank.

Просмотреть свои лимиты платежей и ознакомиться с новыми лимитами можно в интернет-банке в разделе "Платежи, счета", далее - "Лимиты платежей и управление пользователями".

Банк также сообщает, что в случае потребности перечислить крупную сумму лимиты можно будет изменить в интернет-банке, позвонив или написав банковское сообщение и подписав изменения в разделе интернет-банка "Платежи, счета", далее - "Подписание документов", или отправившись в филиал на очную консультацию.

Также банк напоминает, что после увеличения лимита для конкретной операции, стоит не забыть уменьшить его в настройках интернет-банка.

Зачем это нужно?

Swedbank подчеркивает, что финансовые мошенники все активнее используют всевозможные способы, чтобы получить доступ к банковским счетам жителей и выманить их деньги. Пересмотр лимитов платежей является одним из способов защититься от мошенников.

По размерам активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх