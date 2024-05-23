С сегодняшнего дня, 23 мая, Swedbank снижает лимиты интернет-банкинга и мобильных платежей и корректирует их в соответствии с максимальным ежемесячным лимитом, используемым клиентами, сообщил Swedbank.
Просмотреть свои лимиты платежей и ознакомиться с новыми лимитами можно в интернет-банке в разделе "Платежи, счета", далее - "Лимиты платежей и управление пользователями".
Банк также сообщает, что в случае потребности перечислить крупную сумму лимиты можно будет изменить в интернет-банке, позвонив или написав банковское сообщение и подписав изменения в разделе интернет-банка "Платежи, счета", далее - "Подписание документов", или отправившись в филиал на очную консультацию.
Также банк напоминает, что после увеличения лимита для конкретной операции, стоит не забыть уменьшить его в настройках интернет-банка.
Зачем это нужно?
Swedbank подчеркивает, что финансовые мошенники все активнее используют всевозможные способы, чтобы получить доступ к банковским счетам жителей и выманить их деньги. Пересмотр лимитов платежей является одним из способов защититься от мошенников.
По размерам активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.
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