Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Канада - Словакия

В стартовом матче в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящего в Праге и Остраве, сборная Канады уверенно обыграла Словакию - 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).

У победителей две шайбы забросил Ник Пол, по одному разу отличились Джаред МакКанн, Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Гюнтер и Брендон Танев. В составе проигравших точными бросками отметились Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.

Швейцария - Германия

В параллельном матче сборная Швейцарии одержала победу над Германией - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

У швейцарской команды в этой встречи отличились Нико Хишир и Кристоф Берчи, оформивший дубль. Автором единственной заброшенной шайбы немецкой сборной стал Доминик Кагун.

Соперником Швейцарии за выход в финал станет сборная Канады.

Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на "O2 Арене" вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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