США и Финляндия вылетели с чемпионата мира

Стали известны все полуфинальные пары чемпионата мира-2024 по хоккею, который проходит в Чехии.
Швеция - Финляндия
Сборная Швеции завоевала путёвку в полуфинал, победив в овертайме команду Финляндии со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Единственную шайбу в основное время за шведов забросил нападающий Расмус Далин на 56-й минуте встречи. Финны смогли отыграться за 58 секунд до финальной сирены благодаря голу Ханнеса Бьорнинена.
Победу шведской команде принес гол Джоэля Эрикссона в овертайме.
США- Чехия
Чехия с минимальным счётом победила США в матче 1/4 финала и завоевала путёвку в полуфинал. Матч прошёл в Праге и завершился победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
В составе чешской сборной единственную шайбу забросил Павел Заха (27-я минута).
Таким образом, сборная Чехии вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира, где сыграет с командой Швеции. Ранее стадию четвертьфинала также преодолели сборные Канады и Швейцарии.
Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на "O2 Арене" вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".
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