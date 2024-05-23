США и Финляндия вылетели с чемпионата мира

Швеция - Финляндия

Сборная Швеции завоевала путёвку в полуфинал, победив в овертайме команду Финляндии со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Единственную шайбу в основное время за шведов забросил нападающий Расмус Далин на 56-й минуте встречи. Финны смогли отыграться за 58 секунд до финальной сирены благодаря голу Ханнеса Бьорнинена.

Победу шведской команде принес гол Джоэля Эрикссона в овертайме.

США- Чехия

Чехия с минимальным счётом победила США в матче 1/4 финала и завоевала путёвку в полуфинал. Матч прошёл в Праге и завершился победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

В составе чешской сборной единственную шайбу забросил Павел Заха (27-я минута).

Таким образом, сборная Чехии вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира, где сыграет с командой Швеции. Ранее стадию четвертьфинала также преодолели сборные Канады и Швейцарии.

Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на "O2 Арене" вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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