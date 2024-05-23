Польша может начать сбивать российские ракеты над Украиной

Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет, сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на МИД Польши.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на этой неделе, что "Украина просит своих партнеров рассмотреть возможность сбивания ракет, выпущенных Россией по украинской территории, со своих территорий".
Павел Вронский, пресс-секретарь МИД Польши, заявил, что "это обсуждаемый вопрос, он включает в себя множество условий".
В качестве примера он привел технические условия принятия такого решения относительно дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы.
"Что произойдет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или кто-то из-за этого погибнет, ведь, в конце концов, эта ракета в воздухе не испаряется", - заявил представитель МИД Польши.
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