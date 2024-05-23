Фото и видео Лаурис Дарзиньш: Перед сборной стоят новые задачи

Латвийские хоккеисты не прошли в четвертьфинал чемпионата мира в Остраве, проиграв США в заключительном матче подгруппы со счетом 3:6, и завершили турнир на девятой позиции.

"Это была двухмесячная экспедиция, в которую мы все отправились вместе, как одна команда. Мы не достигли всех намеченных вершин, но следующие важные турниры уже не за горами, - сказал тренер Лаурис Дарзиньш в разговоре с TVNET. - В команде царит иной настрой, и она только готовится принять новые вызовы. Будет олимпийская квалификация, и для такой маленькой страны, как Латвия, было бы здорово представить свой флаг на Олимпиаде с полноценной спортивной командой".

Видео: Комментарий Лауриса Дарзиньша (на латышском языке)

Дарзиньш отметил, что в Чехии, как в хоккейной сверхдержаве, очень хорошо чувствуется атмосфера чемпионата мира.

"Приятно, что на все игры билеты были распроданы, - сказал тренер. - Этот чемпионат запомнится хорошей хоккейной атмосферой".

Галерея: Встреча латвийских хоккеистов в Рижском аэропорту

В итоге на этом чемпионате мира Латвия заняла девятое место.

В четвертьфинал из группы "А" вышли Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия, а из группы "В" - Швеция, США, Германия и Словакия.

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