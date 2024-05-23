Фото и видео Нападающий сборной Латвии: Мы всегда представляем на поле всех наших болельщиков

Латвийские хоккеисты не прошли в четвертьфинал чемпионата мира в Остраве во вторник, проиграв США в заключительном матче подгруппы со счетом 3:6, и завершили турнир на девятой позиции.

"Очень приятно, что люди нас так... поддерживают и толкают вперед", - сказал в разговоре с TVNET после возвращения в Латвию из Остравы дебютант сборной на чемпионате мира Мартиньш Лавиньш. "Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы также представляем всех наших болельщиков. Это мечта, ставшая реальностью".

Тренеры после финальной игры заявили хоккеистам, что гордятся всеми игроками команды.

"В целом мы сражались как львы", - сказал Лавиньш.

Видео: Комментарий Мартиньша Лавиньша (на латышском языке)

Он рассказал, что во время отпуска хотел бы поехать за город и сходить в баню. Без физической активности он долго не сможет, и вскоре тренировки возобновятся.

Галерея: Встреча хоккеистов латвийской сборной в Рижском аэропорту

В итоге на этом чемпионате мира Латвия заняла девятое место.

В четвертьфинал из группы "А" вышли Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия, а из группы "В" - Швеция, США, Германия и Словакия.

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