Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооруженных сил России. Его задержание также подтверждает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По данным "Каммерсанта", Шамарина задержали в связи с уголовным делом о предполагаемых махинациях, его доставили в Следственный комитет на допрос. По данным издания РБК, Шамарин уже арестован.

Между тем, как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, Шамарина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За такое преступление уголовный закон России предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Это еще одно громкое уголовное дело, возбужденное за последнее время против высокопоставленного чиновника Минобороны России.

В конце апреля был арестован Тимур Иванов, заместитель тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Его обвиняют во взяточничестве. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, которого также обвиняют во взяточничестве.

Также в мае по делу о махинациях был задержан бывший командующий 58-й армией Иван Попов, ранее критиковавший Минобороны.

Задержание Шамарина - не первый случай задержания замначальника Генштаба. В 2020 году был задержан замначальника Генштаба Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и коррупции.

В 2022 году "Коммерсантъ" сообщил, что дело Арсланова будет рассматриваться на закрытом заседании. О его приговоре позже ничего не сообщалось.

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