Ультравелосипедист Арвис Спруде отправился на чемпионат Европы в гонке на 500 миль в Италию за победой, чтобы защитить свой титул. Все шло гладко, пока он в ночной мгле не проехал восемь часов. В тот момент он лидировал в гонке, но затем столкнулся с неожиданными проблемами…

Спруде стартовал в чемпионате вечером 3 мая, в 22:48 по латвийскому времени. По плану, он должен был ехать две ночи. Без остановки. Он находился на убедительной лидирующей позиции, но произошло непредвиденное...

"Вечерний старт затронул почти всех участников. Пять лидеров сошли с дистанции, в том числе и я. Я привык стартовать утром, но весь день, предшествующий старту, был уже достаточно утомителен. Об этом мне говорила и моя команда. Мой непосредственный конкурент Даниэль Штайнхаузер сошел с дистанции, потому что водитель сопровождавшей его машины уснул и врезался в бордюр. Он повредил машину, это было около 440 км, когда было пройдено более половины трассы", - рассказал Спруде TVNET+.

В течение первых семи часов дистанции Спруде и Штайнхаузер оторвались от остальных. Время от времени они обгоняли друг друга. Ближайшие преследователи отставали более чем на 20 минут.

Посреди ночи они достигли первой из шести главных вершин.

"Команда не среагировала вовремя, я не особо думал на такой скорости...