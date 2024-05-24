Ультравелосипедист Арвис Спруде отправился на чемпионат Европы в гонке на 500 миль в Италию за победой, чтобы защитить свой титул. Все шло гладко, пока он в ночной мгле не проехал восемь часов. В тот момент он лидировал в гонке, но затем столкнулся с неожиданными проблемами…
Спруде стартовал в чемпионате вечером 3 мая, в 22:48 по латвийскому времени. По плану, он должен был ехать две ночи. Без остановки. Он находился на убедительной лидирующей позиции, но произошло непредвиденное...
"Вечерний старт затронул почти всех участников. Пять лидеров сошли с дистанции, в том числе и я. Я привык стартовать утром, но весь день, предшествующий старту, был уже достаточно утомителен. Об этом мне говорила и моя команда. Мой непосредственный конкурент Даниэль Штайнхаузер сошел с дистанции, потому что водитель сопровождавшей его машины уснул и врезался в бордюр. Он повредил машину, это было около 440 км, когда было пройдено более половины трассы", - рассказал Спруде TVNET+.
В течение первых семи часов дистанции Спруде и Штайнхаузер оторвались от остальных. Время от времени они обгоняли друг друга. Ближайшие преследователи отставали более чем на 20 минут.
Посреди ночи они достигли первой из шести главных вершин.