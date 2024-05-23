Фото,Видео СМИ: Латвийских хоккеистов ограбили во время чемпионата мира

Президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгар Калвитис подтвердил телеканалу факт кражи у латвийской хоккейной команды в Остраве.

"Это не слухи, такой прецедент был во время последней игры", - сказал Калвитис, отмечая, что из гостиничных номеров в основном крадут деньги.

После инцидента была вызвана полиция и началось расследование.

Кражи произошли в отеле, где во время чемпионата мира по футболу проживала сборная Латвии. Калвитис не стал комментировать, сколько номеров было обворовано.

Капитан национальной сборной Каспарс Даугавиньш подтвердил порталу, что номера нескольких хоккеистов были обворованы.

"У кого-то забрали зарядные устройства, у меня вытащили деньги из бумажника. Но да, там ничего не сделаешь, надо было все положить в сейф. Приехала полиция, я пошел сказать им, что вижу, что мой чемодан перевернут, потом заглянул в кошелек - денег не было. Вечером директор отеля вызвал полицию - они приехали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, но дальше я не знаю, что будет", - рассказал Даугавиньш.