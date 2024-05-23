В центре Риги загорелся нежилой дом, ограничено движение транспорта

Пожарные пытаются защитить соседнее здание от огня.

VUGD призывает жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе экстренных служб.

По словам очевидцев, дым от пожара виден даже с Южного моста.

Dūmi no ugunsgrēka Valmieras ielā. Фото: Apollo.lv aculiecinieks

В районе улицы Валмиерас образовался дым, поэтому VUGD призывает жителей близлежащих домов закрыть окна и двери зданий.

В связи с работами по тушению пожара ограничено движение транспорта на участке улицы Валмиерас между улицами Матиса и Лиенес.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, более подробную информацию можно будет предоставить после локализации пожара.

Тем временем агентство LETA выяснило в Рижской думе, что горящее здание, скорее всего, принадлежит самоуправлению.

В 19:37 пожарные и спасатели ограничили распространение огня в двухэтажном деревянном здании, где горел второй этаж.

Также загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком площадью 500 квадратных метров и кровельное покрытие площадью 600 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 1110 квадратных метров.

В тушении задействованы шесть автоцистерн, две автолестницы и более 20 пожарных и спасателей. На данный момент продолжаются работы по тушению и перемешиванию конструкций. Как сообщили в VUGD , на месте происшествия затруднено движение транспорта.

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