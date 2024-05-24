Следующая цель - Голливуд. Усик появится в фильме с Дуэйном Джонсоном

19 мая Усик объединил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Украинский боксер по очкам победил британца Тайсона Фьюри. Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с 1999 года.

В интернет базе данных фильмов (IMDb) появилась информация, что Усик попробовал себя и в качестве актера. Он сыграет бывшего украинского бойца смешанных единоборств (ММА) Игоря Вовчанчина в фильме The Smashing Machine. Планируется, что фильм выйдет в декабре 2024 года.

The Smashing Machine - биографическая драма о бывшем бойце ММА Марке Керре. Когда-то он считался будущим спорта, начав карьеру с 11 побед. Однако травмы и зависимости не позволили Керру достичь своего потенциала. Он дважды дрался против Вовчанчина, сыгранного в фильме Усиком. Результат первого боя был аннулирован из-за запрещенных ударов, а во втором - в 2000 году - победил украинский спортсмен. За свою карьеру Вовчанчин одержал победы в 56 из 67 поединков ММА.

Главную роль в фильме сыграет бывший рестлер Джонсон. В отличие от Керра, он был бойцом в развлекательной сфере - в популярном WWE.

Усик - не единственный спортсмен, получивший роль в The Smashing Machine. Боец ММА Райан Бейдер сыграет бывшего чемпиона мира ММА в тяжелом весе и ментора Керра Марка Коулмена, который в 2000 году победил Вовчанчина.

Сыграет в фильме и номинированная на "Оскар" актриса Эмили Блант.

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