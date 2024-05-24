Мать Лавиньша вспоминает его путь в спорт: "Он спал с клюшками"

Яна Дулевска в Sporta studija вспоминала, что ее сын впервые встал на коньки в два с половиной года. "Он катался, видел тех хоккеистов, которые катаются быстро и хорошо, и понял, что у него так не получается. Он откатал небольшой круг и сказал: "Мама, папа, пожалуйста, нет. Давайте вернемся через год, я пока не могу этого сделать!".