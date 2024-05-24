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Мать Лавиньша вспоминает его путь в спорт: "Он спал с клюшками"

Sejas.lv
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Телезвезда Яна Дулевска, мать хоккеиста Мартина Лавиньша, в трогательном интервью вспомнила путь сына в большой спорт.

Яна Дулевска в Sporta studija вспоминала, что ее сын впервые встал на коньки в два с половиной года. "Он катался, видел тех хоккеистов, которые катаются быстро и хорошо, и понял, что у него так не получается. Он откатал небольшой круг и сказал: "Мама, папа, пожалуйста, нет. Давайте вернемся через год, я пока не могу этого сделать!".

Родители создали все условия, чтобы сын достиг своей цели. Лавиньш также тренировался дома.

"Весь пол был испорчен. Мы куда-то ехали - он надевал шлем... Он спал с клюшками. А в конце дивана ему представилось, что он на скамейке запасных. Он сидел, размышляя о жизни, он видел, как некоторые хоккеисты плевались... Это все происходило в нашей комнате!".

Однако гордая мама подчеркивает, что он не только идет к поставленной цели, но и вырос хорошим человеком. "Он, на мой взгляд, вырос замечательной личностью, отличным человеком, которого ждут, хотят, чтобы он был в команде. Я думаю, что он приятный человек, хороший человек, который радуется чужим успехам, чужим победам".

Напомним, вечером в среду, 22 мая, сборная Латвии вернулась в Ригу с чемпионата мира по хоккею.

Галерея: Встреча хоккеистов сборной Латвии в Риге

Латвийские хоккеисты не прошли в четвертьфинал чемпионата мира в Остраве, проиграв США в заключительном матче подгруппы со счетом 3:6, и завершили турнир на девятой позиции.

Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава до 26 мая.

Видео: Комментарии хоккеистов сборной Латвии

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