У латвийских хоккеистов Артура Шилова и Теодора Блюгера после этого сезона завершаются контракты с ванкуверским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Кэнакс", поэтому остается открытым вопрос – будут ли они играть в этой команде и в следующем сезоне?

23-летний Шилов ярко проявил себя в матчах Кубка Стэнли. Латвийскому хоккеисту доверяли безопасность ворот "Кэнакс" в последних 10 из 13 матчей "плей-офф". Первый вратарь команды Ванкувера Тэтчер Демко долгое время не мог играть из-за травмы. Оправившись от травмы, второй номер Кейси Десмит остался на скамейке запасных, пока Шилов усердно работал на льду.

После этого сезона Шилов станет ограниченно свободным агентом. В частности, другие команды НХЛ могут предложить ему контракт, но "Кэнакс" сохраняют за собой право продлить контракт с латвийским голкипером, предложив эквивалентные условия, которые выставят клубы-конкуренты. У Демко долгосрочный контракт, и он входит в тройку претендентов на "Везина Трофи" - награду лучшему вратарю сезона НХЛ.