Самолеты с базы Лиелварде снова перехватили российский самолет

Как сообщалось, Германия продолжит сотрудничать с Латвией, гарантируя безопасность в воздушном пространстве Балтии, подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус журналистам во вторник, 21 мая, в Лиелварде после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудусом.

Писториус прибыл на базу Лиелварде на пару часов, где ознакомился с базой и встретился с солдатами немецких вооруженных сил, которые несут службу в Лиелварде, обеспечивая миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

После встречи Писториус заявил латвийским и немецким журналистам, что безопасность стран Балтии - это также "наша безопасность". То же самое подчеркнул во время своего недавнего визита в Латвию канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вторжение России в Украину ясно показывает, что нам необходимо активизировать усилия по защите нашей территории. Германия продолжит помогать Украине, отправляя оружие, технику, а также деньги", - заявил министр.

Политик отметил, что Германия уже передала Украине 25% своих систем ПВО, это больше, чем любая другая страна в мире. Германия работает над тем, чтобы и другие страны могли более активно помогать Украине системами ПВО. "Мы уверены, что все партнеры вместе смогут помочь Украине, особенно защитить Харьков и область в целом от российских ракет", - добавил министр.

Немецкого министра неоднократно спрашивали о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus немецкого производства. Писториус не дал прямого ответа, вместо этого напомнив, что Германия является вторым по значимости поставщиком оружия в Украину после США, но в отношении поставок Taurus в настоящее время нет ничего нового. Канцлер Германии Шольц пока категорически отверг поставку Taurus Украине, выразив позицию, что это может втянуть Германию в войну с Россией.

Министр обороны Латвии Спрудс признался журналистам, что очень важно, чтобы база Лиелварде развивалась. "В этот критический момент особенно важно, чтобы союзники были едины и страны должны показать, что они готовы инвестировать в оборону", — заявил латвийский политик.

Как сообщалось, в марте этого года Латвия на девять месяцев взяла на себя обслуживание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а ремонтные работы ведутся на базе ВВС Эстонии в Эмари. Воздушное пространство стран Балтии патрулируют солдаты и военная авиация вооруженных сил Германии.

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