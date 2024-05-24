Гроза, жара и солнце: синоптики о погоде в субботу

Ночью ожидается незначительная облачность, слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в некоторых районах восточных краев столбики термометров опустятся до +9 градусов.

Днем местами - с наибольшей вероятностью в Курземе - соберутся грозовые облака, из которых локально прольются сильные ливни, при этом ожидаются мощные порывы ветра, а также град. В основном будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, местами на побережье она будет колебаться у отметки +20 градусов.

В Риге вероятность осадков невысока, днем будет жарко и солнечно. При слабом южном, юго-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до +17 градусов, а в субботу днем поднимется до +28 градусов.

До конца мая в Латвии действует распространенное синоптиками желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

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