Литва выдворила россиянина, прожившего в стране 35 лет

Перед депортацией он был задержан в Вильнюсе и провел ночь в Центре регистрации иностранцев в Пабраде. Это стандартная процедура, соответствующая процедуре выдворения иностранцев из Литвы.

В пятницу 62-летнего Водо доставили на погранпереход Кибарти, откуда после выполнения всех формальностей его выдворили в Россию, сообщил пресс-представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.

Водо прожил в Литве 35 лет. В 1993 году он впервые получил постоянный вид на жительство. Его нынешний ВНЖ действовал до 24 января 2027 года.

Департамент миграции аннулировал ему вид на жительство после того, как Департамент государственной безопасности пришел к выводу, что Водо представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

В спецслужбе заявили, что взгляды гражданина России, выдающего себя за журналиста, не лояльны к Литве и он распространяет российскую пропаганду в социальных сетях.

Литва решила, что после завершения уголовного дела выдворит и бывшего лидера просоветской организации "Единство", гражданку России Валерию Иванову.

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