В группе "Таллиннцы" в Facebook появился пост, посвященный зданию по адресу Вана-Нарва маантеэ, 20B в Маарду, которое, судя по фотографиям, готовят к реновации. Жители Эстонии обеспокоены его судьбой, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Фото ⟩ "Секс-шоп превратят в общежитие для беженцев?": жители Эстонии обеспокоены судьбой здания
По словам автора поста, здание 30 лет находилось без присмотра и потеряло приличный вид, однако внезапно его стали готовить к реновации. "Правда, кто туда может въехать - большой вопрос. Там площадь всех этажей космическая", - добавил автор поста.