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Фото "Секс-шоп превратят в общежитие для беженцев?": жители Эстонии обеспокоены судьбой здания

Тайро Луттер Сергей Светлов
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В группе "Таллиннцы" в Facebook появился пост, посвященный зданию по адресу Вана-Нарва маантеэ, 20B в Маарду, которое, судя по фотографиям, готовят к реновации. Жители Эстонии обеспокоены его судьбой, пишет Rus.Postimees.

По словам автора поста, здание 30 лет находилось без присмотра и потеряло приличный вид, однако внезапно его стали готовить к реновации. "Правда, кто туда может въехать - большой вопрос. Там площадь всех этажей космическая", - добавил автор поста.

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