- Я думаю, что вы можете легко разместить пару тысяч западных военных во Львове в качестве части обучающего контингента. У Европейского Союза уже есть военная миссия по обучению украинцев, которая может быть легко переброшена во Львов, а США могли бы дополнить такую миссию. Другой элемент - если бы вы могли развернуть еще несколько тысяч европейских военных вдоль границ и вдоль реки Днепр, я думаю, что это послужит очень четким сигналом Путину, что Запад не потерпит дальнейшего территориального захвата Украины.

Если европейцы сделают это, то, вероятно, освободят по меньшей мере 20 бригад украинских военнослужащих, которых можно будет перебросить гораздо ближе к фронту. Кроме того, это может также способствовать усилению противовоздушной обороны - с целью показать, что мы собираемся защитить украинские города от авиаударов и дронов-камикадзе и, в конечном счете, сбивать большое количество этих боеприпасов, которые русские используют против украинской инфраструктуры. В какой-то момент эта война должна закончиться, Украину придется восстанавливать - и это будет стоить гораздо больше денег, если мы позволим русским продолжать разрушать инфраструктуруУкраины.

- Вы в статье также пишете про "боевые операции". Европейские лидеры исключают это. Почему вы думаете, что это возможно?