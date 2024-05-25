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Вышел из игрового зала в центре Риги и пропал. Полиция ищет мужчину

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Полиция ищет мужчину
Полиция ищет мужчину Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего Николая Мануйлова, 1981 года рождения, который в ночь на 24 мая, около 03:45, покинул игровой зал на бульваре Аспазия в Риге и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает полиция.

Мужчина был одет в оранжевую обувь, синие джинсы и темную куртку с капюшоном.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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