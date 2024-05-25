Вышел из игрового зала в центре Риги и пропал. Полиция ищет мужчину

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего Николая Мануйлова, 1981 года рождения, который в ночь на 24 мая, около 03:45, покинул игровой зал на бульваре Аспазия в Риге и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает полиция.
Мужчина был одет в оранжевую обувь, синие джинсы и темную куртку с капюшоном.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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