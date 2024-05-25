Александр Усик может лишиться статуса абсолютного чемпиона мира. Почему?

Именно это и может случиться с Александром Усиком.

Всему виной реванш

Поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри, который состоялся 19 мая, был одним из самых ожидаемых боев за последние годы. Переговоры о его организации продолжались месяцами, уже объявленная дата боя дважды переносилась. В конце концов, сам факт того, что на кону стояли все четыре чемпионских пояса, был причиной того, что при подписании контракта на проведение поединка боксеры согласились, что каждый из них сможет потребовать у победителя боя реванша.

Проблемы начались уже на этом этапе. Дело в том, что одна из авторитетных боксерских организаций IBF вообще выступает принципиально против прописывания в контрактах на бои пункта об обязательном реванше, говорит Би-би-си Андрей Розанов.

IBF вообще не имеет ничего против боев за объединение поясов. Она просто считает, что защита титула новоиспеченным чемпионом должна происходить не в реванше с его предыдущим соперником, а с обязательным претендентом, которого определит сама организация.

А обязательного претендента IBF определила еще два года назад, это хорват Филипп Хргович, и 1 июня этого года он будет боксировать против британца Дэниэля Дюбуа.