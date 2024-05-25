Стало известно, почему латвийским хоккеистам не удалось найти места на рейс Острава - Рига

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Роберт Плявейс утверждает, что на рейсе Острава - Рига не было свободных мест.

Плявейс не скрывал, что сборная забронировала рейс только в одном направлении - из Риги в Остраву, а обратно надеялась улететь домой из Праги, где пройдут решающие бои чемпионата.

Рейс из Остравы даже не был забронирован, а рейс из Вены был лучшей возможностью для всей команды и экиперовки добраться до Риги уже 22 мая, сказал представитель ЛФХ.

Команда также не поехала на приветственное мероприятие в Сейм, хотя по неофициальной информации оно первоначально могло состояться.

Спикер Сейма Дайга Миериня призналась в четверг, 23 мая, в интервью Латвийскому телевидению, что один из сотрудников аппарата Сейма во время ее отсутствия

мог превысить свои полномочия и без согласия вести переговоры о приеме хоккейной сборной.

Миериня просила выяснить, почему это произошло, ведь в президиуме Сейма не обсуждалось и не принималось решение идея проведения приема в честь хоккейной команды.