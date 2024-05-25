Впервые в истории полуфинал чемпионата по хоккею обслужит латвийский судья

Латвийский арбитр Андрис Ансонс будет обслуживать полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Чехии, сообщила в субботу, 25 мая, Латвийская федерация хоккея (LHF).
Сообщается, что ни один главный судья, имеющий лицензию LHF, еще не судил полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею.
Ансонс уже второй сезон обслуживает игры Немецкой хоккейной лиги (DEL), и получил возможность обслуживать финалы в обоих сезонах.
Ансонс работал на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также на трех молодежных чемпионатах мира в элитном дивизионе (U-20) и на одном молодежном чемпионате мира (U-18).
Игра состоится в 15.20 по латвийскому времени, ее будет транслировать в прямом эфире телеканал LTV7.
Латвия, которая в прошлом году заняла третье место, в этом году не вышла из подгруппы и заняла девятое место.
16 команд были разделены на две группы по восемь команд в каждой, каждая из которых сыграла по семь игр. Четыре лучшие команды в каждой группе продолжили борьбу за медали в четвертьфинале, а две самые слабые команды в обеих группах покинут более сильный дивизион и в следующем году их заменят Венгрия и Словения.
В прошлом году канадцы одержали победу на чемпионате мира, обыграв в решающем матче Германию, а Латвия завоевала бронзовые медали, победив в овертайме сборную США.
Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на "O2 Арене" вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".
Видео: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой
Галерея: Сборная Латвии по хоккею вернулась домой