Впервые в истории полуфинал чемпионата по хоккею обслужит латвийский судья

Сообщается, что ни один главный судья, имеющий лицензию LHF, еще не судил полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею.

Ансонс уже второй сезон обслуживает игры Немецкой хоккейной лиги (DEL), и получил возможность обслуживать финалы в обоих сезонах.

Ансонс работал на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также на трех молодежных чемпионатах мира в элитном дивизионе (U-20) и на одном молодежном чемпионате мира (U-18).

Игра состоится в 15.20 по латвийскому времени, ее будет транслировать в прямом эфире телеканал LTV7.

Латвия, которая в прошлом году заняла третье место, в этом году не вышла из подгруппы и заняла девятое место.

16 команд были разделены на две группы по восемь команд в каждой, каждая из которых сыграла по семь игр. Четыре лучшие команды в каждой группе продолжили борьбу за медали в четвертьфинале, а две самые слабые команды в обеих группах покинут более сильный дивизион и в следующем году их заменят Венгрия и Словения.