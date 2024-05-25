Швеция - Чехия

Матч на пражской "О2-Арене" завершился со счётом 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) в пользу сборной Чехии.

По дублю оформили Лукаш Седлак и Доминик Кубалик, по одной шайбе забросили Давид Кемпф, Онджей Каше и Мартин Нечас. У шведов забивали Маркус Юханссон, Маркус Петтерссон и Йоэль Эрикссон Эк.

Таким образом, чешская сборная в восьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Сборная Чехии сыграет в финале мирового первенства впервые с 2010 года, когда выиграла турнир.

В другом полуфинале, который начнётся 25 мая в 19:15, встретятся сборные Канады и Швейцарии.

Матч за третье место и финал будут сыграны в Праге 26 мая.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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