Сборная Канады не смогла выйти в финал чемпионата мира

В Праге на "О2 Арене" прошёл полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады. Матч завершился победой европейской сборной в послематчевой серии буллитов - 3:2

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. В буллитной серии точными бросками отметились всё тот же Фиала и Свен Андригетто. У североамериканцев голами отметились Брэндон Танев и Джон Таварес.

Таким образом, швейцарцы вышли в финал чемпионата мира, в котором сыграют с хозяйкой турнира сборной Чехии, которая ранее в своём полуфинале уверенно обыграла команду Швеции со счётом 7:3.

Также в этот день будут разыграны бронзовые медали, за которые поспорят Канада и Швеция. Матч за третье место и финал будут сыграны в Праге 26 мая.

Отметим, что Швейцария в четвёртый раз в истории вышла в финал чемпионата мира - 1935, 2013 и 2018 год. На счету национальной команды три серебряные медали.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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