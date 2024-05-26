Впервые с 2016 года в Латгалию вернулся этап бегового соревнования Stirnu buks. На этот раз в Каунатской волости Резекненского края. Всего в забеге приняли участие более 2600 бегунов.

Участники королевской дистанции Vilks стартовали из жемчужины югендстиля Латгалии - усадьбы Лузнава, а финишировали в селе Дубули Каунатской волости Резекненского края, где свои забеги провели и участники всех остальных дистанций.

По дороге посетили Латгалес пилскални, а также лес Балдас с Балдской водяной мельницей, Вежукрогс, затем Маконькалнс (249 м над уровнем моря) и смотровую террасу руин замка Волкенберг (XIII век) с великолепным видом на Латгальское море - озеро Разнас и небольшое озеро Убоговас.