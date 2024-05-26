В воскресенье снова возможны гроза и град

В воскресенье, 26 мая, ожидается переменная облачность, которая усилится во второй половине дня, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны и грозы с градом.
Ветер слабый, во время грозы порывистый.
Максимальная температура составит +27...+30 градусов, в отдельных районах побережья будет не выше +23...+26 градусов.
В Риге в течение дня будет малооблачно, существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +28...+29 градусов.
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