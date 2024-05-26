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В воскресенье снова возможны гроза и град

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза в Риге. Иллюстративное фото.
Гроза в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье, 26 мая, ожидается переменная облачность, которая усилится во второй половине дня, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны и грозы с градом.

Ветер слабый, во время грозы порывистый.

Максимальная температура составит +27...+30 градусов, в отдельных районах побережья будет не выше +23...+26 градусов.

В Риге в течение дня будет малооблачно, существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +28...+29 градусов.

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