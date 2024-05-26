Телефон быстро разряжается? Основные причины и пути решения проблемы

Современные смартфоны без подзарядки обычно работают 1-2 дня, но нередко они разряжаются быстрее. Хорошо, если это произойдет вечером и есть возможность зарядить телефон. Однако если устройство с трудом "доживает" до вечера, это проблема, которую необходимо решать.
По данным агентства "Униан", проблема быстрой разрядки может возникнуть как у пользователей более дешевых устройств, так и у так называемых флагманов, независимо от того, работает телефон на системе iOS или Android. Первое, что необходимо – это выяснить причину быстрой разрядки. После этого можно будет предпринять действия для решения проблемы.
Почему телефон может быстро разряжаться?
Деградация аккумулятора. Со временем аккумулятор теряет емкость и эффективность. Это естественный процесс старения, происходящий в результате химических реакций в аккумуляторе.
Сломан блок питания. Это может произойти по ряду причин, например, из-за воздействия воды. Таким образом, аккумулятор может работать нестабильно – быстро разряжаться, не реагировать на подключенную зарядку. В этом случае без ремонта не обойтись.
Много фоновых процессов. Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже когда мы их не используем. Они могут синхронизировать данные, отправлять уведомления и выполнять другие энергоемкие задачи.
Устаревшее программное обеспечение. Устаревшая версия Android или iOS может содержать ошибки и неэффективные алгоритмы управления питанием, приводящие к повышенному расходу заряда батареи. Решением здесь может быть обновление телефона до последней версии системы.
Постоянно повышенная яркость экрана. Экран - один из компонентов, который потребляет больше всего энергии. Яркость дисплея и время его активности могут существенно влиять на расход заряда батареи.
Постоянное подключение к сетям. Wi-Fi, Bluetooth, GPS и мобильные данные требуют энергии. Если эти функции постоянно включены, аккумулятор может разряжаться быстрее.
Таким образом, можно сделать вывод, что причины быстрой разрядки телефона могут быть связаны как с привычками пользователя, так и с особенностями программного обеспечения. Правильно определить причину быстрой разрядки - половина дела.
Также не помешает проверить состояние аккумулятора телефона. Если оно около 80%, то беспокоиться не о чем – батарея должна работать стабильно. Если система показывает меньший показатель, аккумулятор необходимо заменить, в противном случае телефон на одном заряде будет работать меньшее время, чем новый аппарат.
Что делать, чтобы аккумулятор прослужил дольше?
Если с аккумулятором все в порядке, но смартфон по-прежнему быстро разряжается, возможно, вам удастся решить эти проблемы самостоятельно, особенно если проблема кроется в программном сбое.
Уменьшите яркость экрана. Регулировка яркости экрана позволяет существенно продлить время службы телефона от одной зарядки. Еще лучше активировать автоматическую регулировку яркости, позволяющую системе телефона определять оптимальные параметры в зависимости от ситуации.
Уменьшите разрешение и частоту обновления. Чем выше разрешение экрана, тем больше энергии потребляет графический модуль для отображения изображения. Уменьшив разрешение, можно значительно снизить нагрузку на батарею, хотя визуально изменения не будет видно. Также рекомендуется снизить частоту обновления экрана со 120 до стандартных 60 Гц.
Отключите фоновые приложения и VPN. Здесь нужно зайти в "Настройки", затем – в раздел "Аккумулятор". Он должен показать, какие приложения больше всего разряжают батарею. В этом же меню можно ограничить активность этих приложений. Опыт показывает, что больше всего аккумулятор разряжают сервисы Google и VPN, которые постоянно работают в фоновом режиме и обрабатывают весь входящий трафик данных.
Включите темный режим. OLED-экраны, которые используются в большинстве телефонов, потребляют меньше энергии для отображения темных цветов, тем самым экономя заряд батареи. Для IPS-экранов это, однако, не актуально.
Оптимизируйте настройки. Отключайте ненужные функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth и GPS, когда они вам не нужны. Вы также можете отключить уведомления от приложений, которые вам не нужно показывать. Если это возможно, эффективным решением является режим энергосбережения.
В крайнем случае можно попробовать возврат к заводским настройкам. Это, однако, рекомендуется делать, когда ничего другое не помогает. Сброс помогает улучшить ситуацию, если в телефоне есть какие-либо программные ошибки или вирус. Однако перед этим стоит сделать резервную копию своих личных данных, поскольку при этом с телефона удаляется вся информация.
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