Вместо ремонта российские военные решили защитить машину бронированным коконом. По замыслу военных, она должна уберечь танк от атак дронов.

Российские военные прозвали "модифицированный" танк "царь-мангалом" и, кажется, даже гордятся таким названием. Военнослужащие ВСУ смеются над "мангалом" и называют его "бронесараем". В "мангалы" оккупационные войска РФ превращают теперь и броневездеходы, также пытаясь защитить их от дронов.

Проблемы "царь-мангалов", однако, напрямую связаны с их новыми преимуществами. Так, "бронесараи" уже не могут выполнять функции обычных танков: их башни не могут вращаться, техника не может вести полноценный артиллерийский огонь.

При этом достаточно поразить одну такую неповоротливую машину и атака, возглавляемая "царь-мангалом", окажется сорвана. Тем не менее лучшей защиты от дронов пока не придумано, и такая техника будет появляться на поле боя.

Видео успешного проникновения "бронесарая" через хорошо укрепленные позиции ВСУ уже появились в Интернете.

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