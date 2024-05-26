Сборная Канады осталась без медалей чемпионата мира по хоккею

Матч прошёл в Праге на "О2 Арене" и завершился победой сборной Швеции со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Дублем в составе шведов отметился Карл Грундстрём. Ещё по шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Юханссон. У канадцев отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

Таким образом, шведы в 17-й раз в своей истории стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира, а сборная Канады сенсационно не смогла попасть в число призёров.

Сборная Швеции в 48-й раз стала призером чемпионата мира по хоккею и обошла по этому показателю СССР/Россию.

Напомним, что Канада является действующим чемпионом мира, однако в этом году она не смогла защитить свой титул: в полуфинале канадцы неожиданно проиграли по буллитам сборной Швейцарии (2:3).

Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей мирового первенства. На ЧМ‑2018 в Дании канадская команда также стала четвертой, уступив США (1:4) в матче за бронзу.

В воскресенье вечером в Праге в финале сыграют сборные Чехии и Швейцарии. Начало игры в 21:20 по латвийскому времени.

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