Фото Остапенко с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

В первом круге соревнований Остапенко, которая занимает 10-ю позицию рейтинга WTA, победила 67-ю ракетку мира Жаклин Кристиан из Румынии - 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Кристиан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из восьми заработанных.

Теннисистки играли друг с другом второй раз, счёт в очном противостоянии стал равным.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Остапенко сразится с немкой Татьяной Марией (WTA 64) или датчанкой Кларой Таусон (WTA 71).

26-летняя Остапенко в десятый раз участвует в Открытом чемпионате Франции. В 2017 году она стала победительницей "Ролан Гаррос", добившись одного из самых больших успехов в истории латвийского спорта. После этого ей ни разу не удалось пройти дальше третьего круга на парижских кортах. В прошлом году Остапенко завершился выступления во Франции во втором круге.

Действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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