Видео Марупе: Во время детского баскетбольного турнира на трибунах подрались родители

Инцидент произошел во время игры в рамках детского баскетбольного турнира Mārupes kauss (Marupe Cup) 2024 между командами возрастной группы U-9 Basketbola Klase и Daugavas Sporta Nams (DSN).

Борьба на трибунах началась, когда команда DSN лидировала в матче со счетом 33:4.

Организатор турнира - спортивная школа Марупского края - прокомментировал неприемлемое поведение родителей.

"Уже более 10 лет в Марупе организуются различные баскетбольные мероприятия, и за это время были как счастливые моменты удовлетворения, так и внезапные разочарования.

В этом сезоне школа организует международный турнир по баскетболу Marupe Cup 2024, в котором 38 команд играют в 4 спортивных залах. В общей сложности проводится 95 игр, в которых принимают участие 22 судьи, 24 секретаря и 4 медицинских работника. В каждом из спортивных залов есть ответственный за проведение турнира, администратор, спортивный организатор, уборщицы и технический персонал, которые все вместе работают над созданием праздника. И в большинстве случаев праздник удается", - говорится в заявлении спортивной школы Марупского края.