Видео Марупе: Во время детского баскетбольного турнира на трибунах подрались родители

В минувшие выходные на детском баскетбольном турнире в Марупе на зрительских трибунах произошла драка, свидетельствует публичная информация организаторов мероприятия.
Инцидент произошел во время игры в рамках детского баскетбольного турнира Mārupes kauss (Marupe Cup) 2024 между командами возрастной группы U-9 Basketbola Klase и Daugavas Sporta Nams (DSN).
Борьба на трибунах началась, когда команда DSN лидировала в матче со счетом 33:4.
Организатор турнира - спортивная школа Марупского края - прокомментировал неприемлемое поведение родителей.
"Уже более 10 лет в Марупе организуются различные баскетбольные мероприятия, и за это время были как счастливые моменты удовлетворения, так и внезапные разочарования.
В этом сезоне школа организует международный турнир по баскетболу Marupe Cup 2024, в котором 38 команд играют в 4 спортивных залах. В общей сложности проводится 95 игр, в которых принимают участие 22 судьи, 24 секретаря и 4 медицинских работника. В каждом из спортивных залов есть ответственный за проведение турнира, администратор, спортивный организатор, уборщицы и технический персонал, которые все вместе работают над созданием праздника. И в большинстве случаев праздник удается", - говорится в заявлении спортивной школы Марупского края.
"Однако на этом турнире произошел инцидент, который заставляет задуматься о том, что происходит с отдельными родителями участников, которые теряют контроль над своими действиями. Скорее всего, в публичном пространстве уже есть видео, где один родитель физически нападает на другого родителя во время игры команд в возрастной группе U-9", - продолжает организатор турнира.
"Мы считаем, что такое поведение абсолютно неприемлемо и заслуживает осуждения. Его можно охарактеризовать следующим образом:
- Негативное воздействие на детей. Такое поведение оказывает негативное влияние на детей, которые это видят. Дети могут чувствовать стыд, тревогу и неуверенность, что может снизить их желание участвовать в спортивных мероприятиях и негативно повлиять на их эмоциональное развитие.
- Агрессивность. Такие родители проявляют высокий уровень агрессивности и представляют опасность для общества.
- Неуважительное поведение. Это свидетельствует о неуважении к другим зрителям, игрокам, судьям и общей спортивной этике.
- Социально и морально неприемлемое поведение. Это подрывает ход спортивного мероприятия, портит атмосферу соревнований и оказывает негативное воздействие на всех присутствующих, особенно на детей, ставших свидетелями такого поведения.
- Эмоциональная несдержанность. Поведение родителей демонстрирует неспособность контролировать свои эмоции и адекватно реагировать в моменты стресса или разочарования.
При организации любого спортивного мероприятия мы хотим, чтобы оно было безопасным и приятным для всех участников, зрителей и особенно детей, участвующих в соревнованиях. Призываем не только представителей организаций команд-участниц, тренеров, родителей, детей, но и всю спортивную общественность активно подключиться и информировать о каждом подобном случае.
Наша цель - способствовать развитию уважения, дружбы и положительных эмоций как на площадке, так и на трибунах, чтобы каждое спортивное мероприятие стало праздником для всех участников.
Мы верим, что, сотрудничая и поддерживая друг друга, мы сможем создать позитивную и безопасную спортивную среду, в которой дети смогут расти и развиваться, наслаждаясь радостью спорта и извлекая ценные жизненные уроки. Мы призываем всех быть ответственными и вместе строить благоприятную спортивную культуру".
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