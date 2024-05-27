Полиция просит обвинить тренера по боевым искусствам в сексуальном насилии по отношению к воспитанникам

В ходе расследования была получена информация, что преступление было совершено за рубежом, куда тренер с воспитанниками отправился для участия в международных соревнованиях. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

В прошлом году Госполиция получила заявление от родителей мальчика о том, что во время международных соревнований, проходивших в мае 2023 года, находясь на выезде за границей, тренер их сына по боевым искусствам, возможно, совершил по отношению к мальчику сексуальное насилие. В момент совершения преступления пострадавшему ребенку было 12 лет.

Государственная полиция начала расследование и возможного виновника задержала.

В ходе расследования стражи порядка получили информацию об еще одном эпизоде, который, возможно, был совершен давно. В частности, полиция выяснила, что в марте 2012 года, находясь за границей на соревнованиях, этот тренер осуществил сексуальное насилие по отношению к мальчику, которому на тот момент было 13 лет.

В ходе обыска и проверки носителей данных подозреваемого в его мобильном телефоне было найдено одно изображение, содержащее детскую порнографию.

В связи был с произошедшим начат уголовный процесс.

Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. К нему применена мера пресечения - запрет на определенные занятия, в частности, запрет на исполнение обязанностей тренера, в том числе на преподавание любых занятий малолетним и несовершеннолетним лицам, а также запрет на приближение к конкретным лицам.

Получив доказательства, 17 мая этого года Государственная полиция передала уголовный процесс Рижской Зиемельской прокуратуре для начала уголовного преследования.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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