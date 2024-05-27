Полиция просит обвинить тренера по боевым искусствам в сексуальном насилии в отношении воспитанников

В ходе расследования была получена информация, что преступление было совершено за рубежом, куда тренер с воспитанниками отправился для участия в международных соревнованиях. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

В прошлом году Госполиция получила заявление от родителей мальчика о том, что во время международных соревнований, проходивших в мае 2023 года, находясь на выезде за границей, тренер их сына по боевым искусствам, возможно, совершил в отношении мальчика сексуальное насилие. В момент совершения преступления пострадавшему ребенку было 12 лет.

Государственная полиция начала расследование и возможного виновника задержала.

В ходе расследования стражи порядка получили информацию еще об одном эпизоде, который, возможно, был совершен давно. В частности, полиция выяснила, что в марте 2012 года, находясь за границей на соревнованиях, этот тренер осуществил сексуальное насилие в отношении мальчика, которому на тот момент было 13 лет.

В ходе обыска и проверки носителей данных подозреваемого в его мобильном телефоне было найдено одно изображение, содержащее детскую порнографию.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс.

Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. К нему применена мера пресечения - запрет на определенные занятия, в частности, запрет на исполнение обязанностей тренера, в том числе на проведение любых занятий с малолетними и несовершеннолетними лицами, а также запрет на приближение к конкретным лицам.

Получив доказательства, 17 мая этого года Государственная полиция передала уголовный процесс в Рижскую Зиемельскую прокуратуру для начала уголовного преследования.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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