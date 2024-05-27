Государственная полиция завершила расследование в рамках уголовного процесса против тренера по боевым искусствам, который в прошлом году и в 2013 году осуществил сексуальное насилие в отношении двух воспитанников, которые на тот момент были малолетними, сообщает агентство LETA.
Полиция просит обвинить тренера по боевым искусствам в сексуальном насилии в отношении воспитанников
В ходе расследования была получена информация, что преступление было совершено за рубежом, куда тренер с воспитанниками отправился для участия в международных соревнованиях. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
В прошлом году Госполиция получила заявление от родителей мальчика о том, что во время международных соревнований, проходивших в мае 2023 года, находясь на выезде за границей, тренер их сына по боевым искусствам, возможно, совершил в отношении мальчика сексуальное насилие. В момент совершения преступления пострадавшему ребенку было 12 лет.
Государственная полиция начала расследование и возможного виновника задержала.
В ходе расследования стражи порядка получили информацию еще об одном эпизоде, который, возможно, был совершен давно. В частности, полиция выяснила, что в марте 2012 года, находясь за границей на соревнованиях, этот тренер осуществил сексуальное насилие в отношении мальчика, которому на тот момент было 13 лет.
В ходе обыска и проверки носителей данных подозреваемого в его мобильном телефоне было найдено одно изображение, содержащее детскую порнографию.
В связи с произошедшим был начат уголовный процесс.
Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал. К нему применена мера пресечения - запрет на определенные занятия, в частности, запрет на исполнение обязанностей тренера, в том числе на проведение любых занятий с малолетними и несовершеннолетними лицами, а также запрет на приближение к конкретным лицам.
Получив доказательства, 17 мая этого года Государственная полиция передала уголовный процесс в Рижскую Зиемельскую прокуратуру для начала уголовного преследования.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!