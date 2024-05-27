В Прейльском крае прекратят существование две школы

В Пелечской основной школе в этом учебном году учатся 60 детей, и за три года число учеников сократилось на 20.

В думе указывают, что в образовательном учреждении низкая заполняемость помещений и большая площадь учебных помещений на одного ученика.

Число учеников на одну ставку педагога составляет 5,4, финансирование самоуправления на одного ученика в год достигает 2792 евро, а общее финансирование с госдотацией - 5381 евро на ученика в год.

Принимая это во внимание, дума решила реорганизовать Пелечскую основную школу, присоединив ее с 1 сентября к Прейльской основной школе, в результате чего Пелечская основная школа прекратит существование.

В свою очередь в Саласской начальной школе в этом учебном году учатся 26 детей, и за три года число учеников сократилось на 34. И в этом образовательном учреждении большая площадь помещений и высокие расходы на одного ученика - 4202 евро из муниципального бюджета, общие расходы с госфинансированием - 6455 евро. Число учеников на одну ставку педагога - 5,2.

В думе также указали, что школе необходим подходящий спортзал. Кроме того, работники и родители учеников выразили желание сделать учреждение филиадом другого образовательного учреждения.

Поэтому было решено реорганизовать Саласскую основную школу, присоединив ее с 1 сентября к Риебиньской средней школе.

Депутаты также поручили управлению образования Прейльского края разработать модель дальнейшей работы учебных учреждений.

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