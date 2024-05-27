В дальнейшем резервистов будут обучать два раза в год; повышен возрастной ценз

Возрастное ограничение повышено на пять лет - освоить базовые военные знания и стать резервистами смогут граждане Латвии в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили в Минобороны.

Заявку на летний курс военного обучения резервистов можно подать до 1 июня, он продлится три недели - с 27 июля по 17 августа - в Алуксне. Уже в данный момент получено около 500 заявок - почти в три раза больше, чем в прошлом году.

Уже сообщалось, что базовый курс военной подготовки резервистов дает возможность резервисту - гражданину Латвии без военной подготовки - добровольно получить базовую военную подготовку, необходимую для службы в резерве. Граждане Латвии, успешно прошедшие курс базовой военной подготовки резервистов, принимают солдатскую присягу, получают удостоверение резервиста, мобилизационное предписание и зачисляются в резерв вооруженных сил в качестве резервистов.

Информацию о том, как подать заявку на базовый курс подготовки резервистов, можно найти на единой платформе набора klustikaravirs.lv. В случае возникновения вопросов жители могут звонить по телефону 67 800 270 в будние дни с 9:00 до 16:00 или написать на электронную почту rezervists@mil.lv.

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