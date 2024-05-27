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На территории Рижского порта несколько лиц задержаны за нарушение общественного порядка

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Рижский свободный порт
Рижский свободный порт Фото: Edijs Pālens/LETA

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за вредительские действия на территории Рижского свободного порта, выяснило агентство LETA.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью телеканалу TV3 заявил, что страны Балтии, Финляндия и Польша являются объектами российских диверсионных атак, поэтому латвийские службы активно работают и регулярно обмениваются информацией с союзниками.

Министр напомнил о задержаниях за повреждение памятного камня в Джуксте, посвященного латышским легионерам, а также упомянул, что задержаны лица за действия в Рижском свободном порту. "Там тоже люди осуществляли определенные действия и были задержаны", - сказал министр, не уточняя подробностей.

В отделе общественных отношений Государственной полиции подтвердили, что полиция расследует преступление, произошедшее на территории Рижского свободного порта, и некоторые лица задержаны. Полиция также не предоставляет дополнительной информации.

В Службе государственной безопасности агентству LETA сообщили, что служба оказывает необходимую поддержку Госполиции в расследовании в соответствии со своей компетенцией.

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